Предприниматели Франции посчитали убытки от беспорядков

Глава союза предпринимателей оценил убытки, которые понес бизнес от творящихся во Франции беспорядков. По подсчетам Жоффруа Ру де Безьё, сумма потерь превысила один миллиард евро. При этом он не включил в эту сумму потери, которые понес туристический бизнес.

Эксперт также подчеркнул, что говорить о точных убытках пока рано, но уже сейчас известно о двух сотнях торговых предприятий, которые были разграблены, а также о трехстах уничтоженных отделениях банков, не говоря уже о двухстах пятидесяти поврежденных торговых киосках.