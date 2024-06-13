Предпринимательский проект мытищинских школьников стал призером евразийского чемпионата

Городской округ Мытищи в III Евразийском Чемпионате детских и молодежных предпринимательских инициатив «Путь к успеху - 2024» достойно представила команда школы № 24 Yellow Street. Коллектив занял почетное третье место.

Заявки на участие подали 500 команд, из которых в отборочный тур прошли только 200. Мероприятие, которое длилось почти восемь часов, состоялось в инновационном центре «Сколково».

Мытищинские школьники длительное время работали над проектом, который ориентирован на улучшение качества жизни. В состав жюри конкурса вошли эксперты и предприниматели из различных сфер. Ребята смогли доказать практическую значимость проекта, выделив его преимущества.

«В результате оказалась в тройке лучших. Поздравляем!» — отметили в Администрации городского округа Мытищи.

Работа выполнена в формате TED. Мероприятие прошло в два этапа. Сначала школьники приняли участие в масштабной бизнес игре, а затем презентовали авторские предпринимательские инициативы.