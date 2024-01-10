Представитель ГУР Скибицкий: Сухопутные войска ВС РФ на Украине составляют 462 тысячи военнослужащих

Российская Федерация увеличила численность своих сухопутных войск в зоне СВО на Украине до 462 тысяч штыков, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на представителя Главного управления разведки Генштаба ВСУ Вадима Скибицкого.

Как отметил собеседник журналистов, российские сухопутные подразделения укомплектованы на 95%.

«Были моменты, когда укомплектованность снижалась до 89-90%, но за счет продления мобилизации им удается поддерживать именно на таком уровне 92-95% эту группировку», - сказал представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что российские войска, благодаря высокому уровню своей укомплектованности, могут беспрепятственно проводить ротации, отводя в тылы подразделения на дальнейшее восстановление.

Напомним, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

После произошедшего Армия России в разы увеличила ракетные обстрелы украинской территории.