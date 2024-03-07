Представители «Единой России» в Луховицах накануне Международного женского дня посетили коллектив окружной больницы

Поздравлять с Международным женским днем коллективы, в которых работает больше всего представительниц прекрасной половины человечества, для луховицкого отделения партии «Единая Россия» стало доброй традицией. В этом году первыми получили поздравления сотрудницы Луховицкой больницы.

В актовом зале центральной городской поликлиники собрались лидер луховицких единороссов Сергей Тимохин, его партийные единомышленники, медицинский персонал. Сергей Тимохин подарил докторам и медсестрам вкусные яблоки и апельсины, ведь витамины сделают их здоровыми и еще более красивыми.

8 марта — не единственный повод для радости в этот день. Сергей Тимохин поздравил с юбилеем заместителя главного врача Луховицкой больницы Наталию Васильеву. Глава городского округа Луховицы также выразил благодарность руководителю медучреждения, луховицкому координатору проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Галине Пончаковой и каждому сотруднику центральной городской поликлиники.

«Одни из самых женственных профессий — доктора, врачи, медсестры. И поэтому утро в преддверии международного женского дня я начал с того, что приехал в нашу поликлинику, поздравил девчонок с праздником, поблагодарил за работу, пожелал успехов и новых побед. Наконец-то пришла настоящая весна — не только по календарю, но и фактически, солнышко светит. Поздравляю и желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, уюта дома, чтобы в семье все было хорошо», — сказал Сергей Тимохин.

Луховицкие медработники оценили внимание со стороны представителей луховицких единороссов. Медики присоединились к поздравлениям.

«Медицинские работники такому вниманию рады, и мы счастливы, что наш труд заметен и важен для жителей и руководства округа. Пользуясь случаем, я тоже поздравляю прекрасных женщин городского округа с наступающим праздником. Хочется весны в душе. И, конечно, здоровья, здоровья и еще раз здоровья, счастья, благополучия и любви», — отметила главврач Галина Пончакова.

Накануне Международного женского дня представители «Единой России» в Луховицах поздравили учителей городских школ, коллективы многофункционального центра и других учреждений, поблагодарили их за труд и вручили памятные подарки.