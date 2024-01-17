Представители Федерации бокса России встретились с подростками из подмосковного СИЗО

Представители Федерации бокса России встретились с подростками, которые находятся в СИЗО-3 УФСИН России по Московской области. Учреждение расположено в Серпухове.

Во встрече приняли участие советник генсекретаря Федерации бокса России, писатель Александр Колесников, а также знаменитые боксеры Федор Чудинов и Андрей Баланов. Они передали подросткам подарки и книги об истории отечественного бокса.

«Самое главное, чтобы ребята поняли свои ошибки и встали на правильный путь в дальнейшем. Такой визит, беседы и знакомство обязательно даст им посыл на будущее, чтобы встать на верный путь и в дальнейшем быть полезными обществу», - отметил Колесников.

Баланов и Чудинов отметили важность поддержки ребят, общения с ними, наставления на верный путь.

К представителям Федерации бокса России присоединилась и помощник подмосковного омбудсмена в Серпухове Ирина Котова. Она подчеркнула, что подобные визиты имеют большое значение для подростков в СИЗО.