Представители избирательной системы Подмосковья посетили выставку «Россия»

Общество

Фото: [Пресс-служба губернатора МО]

Представители избирательной системы Московской области посетили международную выставку-форум «Россия». Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

В Мособлизбиркоме уточнили, что на мероприятие отправились члены участковых избирательных комиссий города Сергиев Посад.

«Мы часто посещаем разного плана мероприятия, в том числе и выставки с членами комиссий. Это сплоченность нашего общего духа. Потому что все-равно мы одна команда», — отметила председатель УИК № 2749 города Сергиев Посад Алла Смирнова.

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