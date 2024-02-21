Представители избирательной системы Подмосковья посетили выставку «Россия»
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Представители избирательной системы Московской области посетили международную выставку-форум «Россия». Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.
В Мособлизбиркоме уточнили, что на мероприятие отправились члены участковых избирательных комиссий города Сергиев Посад.
«Мы часто посещаем разного плана мероприятия, в том числе и выставки с членами комиссий. Это сплоченность нашего общего духа. Потому что все-равно мы одна команда», — отметила председатель УИК № 2749 города Сергиев Посад Алла Смирнова.