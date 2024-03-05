Представители Каширского благочиния проводят беседы с молодым поколением

В Кашире активно реализуется интересный проект «Задай вопрос священнику». Учащиеся школ городского округа встречаются с представителями благочиния в неформальной обстановке. Они получают возможность свободного общения и могут задать любые интересующие их вопросы.

Чаще всего беседы содержат поучительный и наставнический характер, где ребята подробно могут узнать о некоторых спорных моментах современной жизни, лучше понять смысл и предназначение личности, а также обозначить свое место в обществе.

Современным детям необходима такая практика. В семьях зачастую редко обсуждаются подобные темы. Темы внутренних, личностных убеждений и качеств. Детям нужны подробности человеческого существования, или как по другому найти свой путь и предназначение в этом мире.

В рамках проекта такие встречи проводятся бесплатно на регулярной основе.