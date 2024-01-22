Представители подмосковной организации ВОС и Мособлизбиркома обсудили вопросы сотрудничества
Фото: [Мособлизбирком]
Представители подмосковной организации Всероссийского общества слепых и Московской областной избирательной комиссии обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
«Задача Мособлизбиркома — создать такие условия, чтобы всем избирателям было комфортно исполнить свой гражданский долг и участвовать в выборах президента страны», - отметил секретарь Избиркома региона Руслан Фурс.
По словам и. о. председателя областной организации ВОС Мтварисы Датикашвили, вопрос обеспечения избирательных прав инвалидов в Подмосковье давно проработан. Специальные рабочие группы проверят избирательные участки в муниципалитетах на предмет доступности и наличия необходимого оснащения.
Также на заседании обсудили разнообразие форм голосования. В их числе — голосование на избирательных участках, на дому, дистанционно.
Сейчас в Подмосковье проживают свыше трехсот тысяч избирателей с ограниченными возможностями здоровья.