Представители подмосковной организации ВОС и Мособлизбиркома обсудили вопросы сотрудничества

«Задача Мособлизбиркома — создать такие условия, чтобы всем избирателям было комфортно исполнить свой гражданский долг и участвовать в выборах президента страны», - отметил секретарь Избиркома региона Руслан Фурс.

По словам и. о. председателя областной организации ВОС Мтварисы Датикашвили, вопрос обеспечения избирательных прав инвалидов в Подмосковье давно проработан. Специальные рабочие группы проверят избирательные участки в муниципалитетах на предмет доступности и наличия необходимого оснащения.

Также на заседании обсудили разнообразие форм голосования. В их числе — голосование на избирательных участках, на дому, дистанционно.

Сейчас в Подмосковье проживают свыше трехсот тысяч избирателей с ограниченными возможностями здоровья.