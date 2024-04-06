Презентация книги Дианы Ходаковской «Дом как маленькое государство» состоялась в Москве

Диана Ходаковская, возглавляющая отделение ассоциации «Женщины бизнеса» в Московской области, презентовала сегодня свою книгу — «Дом как маленькое государство» в Доме книги на Новом Арбате. Об этом сообщает «360» .

Книга представляет собой издание по управлению домом, рассказала Ходаковская в комментарии «360». Это первая комплексная работа со времен «Домостроя». Примечательно, что автор представила проверенные инструменты, собранные из разных областей знаний: опыт современников, историческое наследие и исследования, отвечающие на вопросы о том, по каким законам живет дом в XXI веке и как создать настоящее место силы.

При этом данная книга полезна для прочтения как для женщин, так и для мужчин. Книга написана как для арендованного жилья, маленькой комнатки, так и для особняка за городом с тремя этажами. Законы одни и те же.

«Восемь министерств в этой книге разложены таким образом, чтобы мы в каждом министерстве навели порядок. <…> Я сделала намеренно такую концепцию, чтобы можно было читать книгу как одну целостную систему. Потому что на рынке очень много разрозненной литературы. Я ее написала собственно для себя, для своих дочерей», — подчеркнула Диана Ходаковская.

В книге очень легкий язык, понятный для обывателей. Так совпало, что она закончила книгу в год семьи, для нее это очень знаково.

Ожидается, что 9 апреля состоится презентация книги в рамках образовательного форума «Частное образование». Организатором мероприятия выступит московское областное отделение Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Сама же презентация пройдет в ДК «Дом Офицеров» в Балашихе.