Президента Байдена назвали символом упадка Америки

Бывший советник министерства обороны США выразил мнение, что европейцы в данный момент смотрят на американского лидера как на живую метафору того, что происходит с вверенной ему страной. Запись об этом он сделал в одной из социальных сетей.

«Они видят, что Америка находится в очень резком упадке, мы больше не контролируем наши границы и иммиграцию. Мы не подавляем преступность», - указал он.

Вдобавок ко всему, американское общество вошло в состояние свободного падения. Многие американцы теперь даже не знают, кто они такие.