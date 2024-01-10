При пожаре в частном жилом доме в Москве насмерть угорела 70-летняя бабушка

Стало известно, что именно так сильно полыхало на западе Москвы в районе Строгино. Как передает телеканал РЕН со ссылкой на столичные экстренные службы, там случился пожар в частном жилом доме на 1-й Лыковской улице.

Сообщается, что в доме проживали две 70-летние пенсионерки. В ходе тушения пожара экстренным службам удалось спасти одну из пожилых женщин. Другая, к сожалению, не выжила.

«Один человек погиб в результате пожара в частном жилом доме на северо-западе Москвы», - сообщили в экстренных службах.

Там добавили, что открытое горение пожарные уже смогли ликвидировать. В настоящее время идет проливка территории.

Ранее сообщалось о сильном огненном зареве до небес в московском районе Строгино.