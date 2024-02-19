«Придется подождать»: синоптик рассказал, когда в Подмосковье придет тепло

В ближайшие дни в Подмосковье придет потепление, со среды в регионе ожидаются плюсовые температуры, сообщил синоптик «Метео-ТВ» Александр Ильин.

Тепло продержится примерно до 25 февраля, при этом в начале недели и в конце в Московской области ожидаются осадки, указал он. Слова метеоролога приводит РИАМО.

Однако в конце месяца в Подмосковье снова похолодает. Ночные температуры опустятся до пятнадцати градусов мороза.

Синоптик добавил, что весну стоит ожидать ближе к концу марта.