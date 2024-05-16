«Приехал монетку кинуть?»: Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом

В четверг, 16 мая, на фоне российского наступления в Харьковской области, президент Украины Владимир Зеленский внезапно прибыл в областной центр и провел экстренное заседание ставки верховного главкома ВСУ. Украинский лидер сразу же отписался о своем приезде в соцсетях, посетовал, что данное направление является почти критическим.

Поездку Зеленского в Харьков в ироничной форме прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он написал в своем аккаунте, что визит руководителя киевского режима, судя по всему, был прощальным. Свою публикацию Медведев окартинил фото с казнью итальянского диктатора Дуче Муссолини.

«Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?», — написал Медведев.

Напомним, Армия России несколько дней активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Так, российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка, и вошли в Волчанск.