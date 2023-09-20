Прием документов для создания нового состава молодежного парламента открыли в Подмосковье

В Подмосковье открылся прием документов для создания нового состава молодежного парламента области, рассказали в региональном парламенте.

Подать документы можно до первого ноября в Комитет парламента региона по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.

Документы принимаются от представителей муниципалитетов и молодежных общественных объединений региона в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет.

По словам председателя указанного комитета Линары Самединовой, молодежный парламент помогает продвигать инициативы и проекты, которые направлены на повышение качества жизни в муниципалитетах Подмосковья.