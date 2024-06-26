Прием семей участников спецоперации прошел в Красногорске

Первый замглавы Красногорска Наталья Тимошина провела личный прием семей мобилизованных и участников СВО. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

В число обратившихся в администрацию вошел находящийся в отпуске офицер ВС РФ. Мужчина попросил выделить подразделению дополнительные технические средства и оборудование.

Еще одна из обратившихся на прием — многодетная мать, чей сын два года находится в зоне проведения СВО. Женщину беспокоил вопрос предоставления жилья. Семья стояла в льготной очереди на получение квартиры, но в связи с тем, что старшие дети достигли совершеннолетия, лишилась приоритета. Сейчас она занимает в очереди 261 место.