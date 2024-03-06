Прием заявлений на дистанционное голосование открыт на сайте госуслуг

Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании в ходе президентских выборов открыт на сайте госуслуг. Подать заявку можно до одиннадцатого марта.

«Затем в личный кабинет приходит уведомление о регистрации заявления. В дни выборов — 15, 16 и 17 марта — каждый участник может голосовать, пройдя в свой личный кабинет на «Госуслугах», — рассказала член УИК Ирина Богатырева.

В случае изменения планов заявление можно отозвать. Отмечается, что не нужно подавать заявление при наличии регистрации в столице.

В дистанционном голосовании данные избирателей заменяются на уникальный код, и результаты сделанного выбора передаются в зашифрованном виде.

Выборы президента России будут проходить с восьми часов утра пятнадцатого марта до восьми часов вечера семнадцатого марта.

Подробная информация о том, как подать заявление, представлена здесь.