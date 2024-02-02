Прием заявлений на голосование по месту пребывания стартовал в подмосковных МФЦ

В Подмосковье проголосовать на выборах Президента Российской Федерации можно по месту нахождения. Для этого достаточно просто оформить заявление. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных коммуникаций и связи Московской области.

Так, для того чтобы проголосовать на выборах по месту пребывания, избирателям нужно оформить заявление в любом центре «Мои Документы» Подмосковья. С собой следует взять паспорт или временное удостоверение личности.

Отмечается, что прием заявлений продлится по 11 марта. Специалист МФЦ оформит заявление и поможет выбрать подходящий участок для голосования. На руки избиратель получит отрывную часть заявления: с ней нужно прийти в день голосования на выбранный участок.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что в том случае, если гражданином будет подано несколько заявлений, то действительным будет считаться только первое из них.