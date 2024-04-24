Пригород Воронежа горит из-за падения сбитого вражеского БПЛА

Под утро среды, 24 апреля, в небе над Воронежем был сбит уже третий по счету на ночь украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он уточнил, что при падении фрагментов вражеского реактивного дрона возник пожар на дачном участке в пригороде Воронежа. Об уничтожении третьего БПЛА стало известно в районе 3 часов мск.

«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. В результате падения его обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения», — написал глава региона.

В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы региона, пожар локализован спасателями. Согласно предварительной информации, пострадавших не зафиксировано.

По словам Гусева, опасность атаки БПЛА в Воронежской области пока сохраняется.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.