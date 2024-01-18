Прилеты в Снигиревке, Чугуеве, Херсоне : ВС РФ рвут в клочья вражескую инфраструктуру

В оккупированном украинскими боевиками населенном пункте Снигиревка, Херсонской области прогремели взрывы, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на информацию от местных властей.

Кроме того, как приводится в материале издания, взрывы звучат и в самом Херсоне. Руководитель оккупационных властей российского города Роман Мрочко заявил в соцсетях о перебоях с электричеством после прилетов.

«В Херсоне снова громко!» — написал Мрочко.

Также в украинских пабликах сообщается о сильных взрывах в городе Чугуеве Харьковской области. На территории региона объявлена воздушная тревога.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор. После произошедшего ВС РФ в разы усилили бомбардировку украинских городов и военных объектов ВСУ.