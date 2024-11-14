Школьница из Долгопрудного победила на Всероссийском конкурсе юных журналистов

Талантливая ученица 8б класса школы №17 г.о. Долгопрудный Софья Каталкина блестяще выступила на Всероссийском конкурсе для начинающих журналистов «Медиакласс в ТАСС 2.0». Она уверенно прошла испытания и завоевала победу.

Участница медиагруппы «Школьный союз» Софья Каталкина еще в шестом классе загорелась идеей связать свою жизнь с журналистикой. С тех пор в составе медиагруппы она совершенствовала навыки и больше погружалась в профессию. Участие в престижном Всероссийском конкурсе, организованным НЬЮМ ТАСС, стало для ученицы важным толчком к продолжению деятельности.

На проекте «Медиакласс в ТАСС 2.0» долгопрудненская школьница с успехом прошла первый тур. Участница записала впечатляющее видео-интервью на свободную тему, а после попала во второй этап, в рамках которого проводилась пресс-конференция в ТАСС. Задание сделали ответственным: теперь участникам предстояло общаться с журналистом-международником федерального агентства Аббасом Джумой. Школьница из подмосковного округа и здесь смогла представить себя достойно и уверенно.

В дальнейшем победители конкурса, в том числе и Каталкина, смогут взять интервью у знаменитостей, записать подкасты, попасть на экскурсию в здание Госдумы, и, конечно, забрать заслуженные награды. Вручать призы восходящим звездам журналистики будут 21 ноября.

Долгопрудный гордится талантливой начинающей журналисткой. Благодарность за участие и высокие результаты выразили ее родителям и руководителю Анастасии Харитоновой.