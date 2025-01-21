Проблемные подъезды в ЖК «Новая Рига» отремонтировали по просьбе красногорцев

Подъезды в современном жилом доме на ул. Романовская, 17, начали терять свежий вид. Здесь начались проблемы с покраской и побелкой стен, дверными проемами и потолком. Об этом муниципальным властям сообщили собственники с первого этажа здания. По их словам, ответственная за состояние дома УК «Гранель» не поспособствовала решению ситуации, но при этом жильцы исправно отдавали деньги за обслуживание. Красногорцы попросили о комплексном ремонте входных групп.

Администрация Красногорска оперативно помогла решить проблему после получения обращения и вернуть надлежащий вид проблемных помещений.

Ремонтные и восстановительные работы провели 21 января по указанному адресу, улучшив внешний вид входной группы подъезда №11.