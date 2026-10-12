Продажи выросли на 81,5%: какие глобальные автобренды выбирают россияне

За январь–сентябрь 2026 года в России продали почти 136 тыс. новых легковых автомобилей глобальных марок, за исключением китайских, российских и белорусских брендов. Продажи выросли на 81,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля сегмента на рынке увеличилась с 8,4% до 14%. Об этом 12 октября сообщил в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Две трети автомобилей произведены в Китае

Несмотря на международное происхождение брендов, значительная часть проданных в России машин была собрана в Китае. На китайское производство пришлось 66,3% поставленных в страну автомобилей этого сегмента.

Toyota и Mazda возглавили рейтинг марок

Лидером по продажам стала Toyota с долей 19,8%. На втором месте расположилась Mazda, занявшая 15,8% сегмента. Далее следуют Volkswagen с долей 8,5% и BMW с показателем 8,3%. На Audi пришлось 5% продаж.

Mazda CX-5 стала самой популярной моделью

Среди отдельных моделей первое место заняла Mazda CX-5: за девять месяцев россияне приобрели 19,8 тыс. таких автомобилей. Вторую позицию заняла Toyota RAV4 с результатом 9,1 тыс. машин, третью — Toyota Highlander, продажи которой достигли 8,1 тыс. экземпляров.

В первую пятерку также вошли Nissan Qashqai с результатом 5,4 тыс. автомобилей и Toyota Camry, продажи которой составили 4,8 тыс. машин.

В десятку наиболее востребованных моделей глобальных брендов также попали Audi Q5 — 4,4 тыс. автомобилей, Volkswagen Tiguan — 3,9 тыс., Kia Seltos — 3,8 тыс., BMW X3 — 3,5 тыс. и Volkswagen Tharu — 2,9 тыс. единиц.