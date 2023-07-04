Продолжается прием заявок на конкурс историй успеха «Моя новая вершина»

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе историй успеха «Моя новая вершина». Его проводит Федеральное агентство по делам молодежи.

Участниками конкурса станут победители проекта Росмолодежь.Гранты, которые успешно представят отчеты по своим грантовым проектам.

Подать заявку можно до 9 июля посредством федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» по этой ссылке.

Победители конкурса получат следующие призы: поддержку от партнеров Росмолодежь.Гранты, внеконкурсное участие во втором Всероссийском форуме «Пик Возможностей», дополнительные баллы в конкурсе «Я – Амбассадор Росмолодежь.Гранты», а также освещение постреализации проекта на информационных ресурсах Росмолодежи и Росмолодежь.Гранты.