Продолжается прием заявок на конкурс СМИ на лучшее освещение передовых практик в сфере ЖКХ

В целях обеспечения эффективного информационного сопровождения результатов строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России Министерство строительства и ЖКХ РФ совместно с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» проводит восьмой Всероссийский конкурс СМИ «Созидание и развитие» на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и ЖКХ.

Мероприятие проводится среди журналистов на соискание наград за создание наиболее талантливых, актуальных и объективных информационных материалов, опубликованных в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Прием работ осуществляется до 29 января 2024 года (включительно). Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на сайте проекта.

Победители конкурса будут определены в марте 2024 года.