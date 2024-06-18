Продолжается прием заявок на участие в конкурсе авторских проектов «Моя страна — моя Россия»

Продолжается прием заявок на участие в двадцать первом Всероссийском конкурсе авторских проектов «Моя страна — моя Россия». Это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Конкурс направлен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.

В рамках конкурса жители всех регионов России могут предложить инициативу по развитию своего города.

Участников ждет возможность стажировок и трудоустройства в организациях-партнерах, участия в образовательных программах, получения сертификата на путешествие по России по программе партнеров «Больше, чем путешествие».

Подробная информация об условиях участия конкурса представлена на сайте проекта.