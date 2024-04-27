Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»
Фото: [Валентина Филиппова]
Министерство социального развития Московской области проводит региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Цель конкурса — привлечь общественное внимание к важности социальных вопросов на уровне организаций, продемонстрировать конкретные пример решения социальных задач.
Конкурс проводится среди организаций, зарегистрированных в Подмосковье независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалов по согласованию с создавшими
их юрлицами.
Подать заявку на участие можно до 1 июня. Конкурс проводится по двум десяткам номинаций. Их полный перечень и другая информация об условиях участия представлены на сайте министерства.
Участники, занявшие первые места, будут претендовать на участие в федеральном этапе всероссийского конкурса.