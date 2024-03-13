Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Старший вожатый Движения Первых»

Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Старший вожатый Движения Первых». Он направлен на выявление и поддержку талантливых лидеров, наставников, представителей образовательных организаций и молодежных общественных объединений.

Конкурс проходит до 30 марта. Принять в нем участие могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, обладающие лидерскими качествами. Для этого нужно подать заявку и выполнить конкурсные задания.

Для участия в отборочном этапе конкурса нужно зарегистрироваться на сайте движения, ознакомиться с положением конкурса, подготовить электронное портфолио и видеовизитку, заполнить заявку и прикрепить ссылку на материалы, а также пройти дистанционное тестирование.

На втором этапе участники проходят собеседование с членами экспертного совета и представителями федерального Совета Первых в онлайн-формате. В рамках финального этапа они проводят практические занятия с участниками Движения Первых и участвуют в деловой игре.

В результате конкурсных испытаний экспертный совет определит по одному победителю в каждом субъекте РФ. Финалисты смогут стать сотрудниками региональных отделений Движения Первых и будут работать с участниками движения в первичных и местных отделениях, активом Советов Первых и вожатыми в регионах. Также по итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв для региональных отделений по всей стране.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена здесь.