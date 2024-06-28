До 10 июля продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Стимул мечты — это сам ты», который проводится в рамках одноименной акции Федерального агентства по делам молодежи.

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с наркоманией. Целью акции является привлечение внимания молодежи к проблеме употребления наркотиков и психоактивных веществ, акцентирование внимания на позитивной альтернативе потреблению наркотиков.

Принять участие в акции и конкурсе могут жители Подмосковья в возрасте от 14 лет. Для этого нужно опубликовать в соцсетях тематический пост, сторис или видеоролик с призывом отказаться от употребления наркотиков. Материалы должны сопровождаться хештегами #Стимулмоеймечты2024, #Противнаркотиков2024.