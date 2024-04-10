Продолжается прием заявок на участие в премии «Мы вместе»

До 3 июня продолжается прием заявок на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Ее учредителем является Федеральное агентство по делам молодежи, организатором — Ассоциация волонтерских центров.

Основная цель премии — признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Принять участие в премии могут жители в возрасте от 14 лет, юридические лица и команды, организации, занимающие добровольческой или наставнической деятельностью, реализующие социально значимые проекты.

В этом году конкурс проектов национального трека премии пройдет по 11 основным номинациям. К примеру, в категории «Личность» определят лучших волонтеров и наставников. В категории «Организация» назовут победителей в номинациях «Помощь людям», «Страна возможностей», «Территория для жизни», «Обучение служением», «#МЫВМЕСТЕ — Россия».

С июня по сентябрь пройдут региональные этапы премии, в октябре определят лонг-лист премии, с октября по ноябрь проведут народное голосование, а 5 декабря вручат награды победителям.