Продолжается прием заявок на участие в треках Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Четвертый сезон проекта стартовал в январе 2024 года.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также входит в линейку проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Проект создает возможности для развития и реализации способностей студентов и изменения среды вузов. Участниками проекта уже стали 1,7 миллиона студентов из 89 субъектов РФ.

В четвертом сезоне проекта запланировано проведение двух конкурсных треков для студентов. Первый трек — «Делаю». Он направлен на выявление лидерской позиции среди студентов, чьи проекты вовлекают других в изменения в стране. По результатам проведения трека определятся 200 проектов, лидеры которых получат премию в размере миллиона рублей. Период подачи заявок продлится до 11 марта.

Второй трек — «Первопроходец». Он позволит первокурсникам заявить о себе, погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, а также познакомиться с экосистемой молодежной политики страны, следуя дорожной карте. По результатам проведения трека определятся 400 победителей, которые получат ценные призы и подарки от проекта «Твой Ход» и партнеров. Для первокурсников 2023 года заявки принимали до 25 февраля. Для первокурсников 2024 года заявки принимают с 1 сентября по 30 сентября.

Также четвертый сезон проекта включает в себя экспедицию по изучению российского студенчества и создание сборника «Традиции и тенденции российского студенческого сообщества», годовое исследование «100 вопросов о студенчестве», конкурс для профессорско-преподавательского состава, конкурс на разработку лучшей программы адаптации для вузов и другие возможности.

Для знакомства студентов с возможностями проекта реализуется региональный тур «Твой Ход». Он включает в себя проведение презентации всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» и мастер-классы о том, как лучше подать заявку в конкурсные треки, успешно стартовать в жизни, развиваться внутри региона и вуза, комплексно использовать возможности молодежной политики региона и страны. Региональный тур «Твой Ход» реализовывается в два этапа: весенний этап (25 января — 30 апреля) и осенний (1 сентября — 15 октября).