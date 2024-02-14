Проект «Уголь Донбасса» представили на подмосковном стенде выставки «Россия»

Проект художника Сергея Марченко «Уголь Донбасса» был представлен на стенде региона в рамках выставки-форума «Россия». Он посвящен бойцам спецоперации, волонтерам, медикам, добровольцам. Глава Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила важность поддержки подобных проектов.

«Для нас очень важно поддерживать такие патриотические проекты. Поэтому мы решили предоставить Сергею Марченко площадку здесь, на выставке «Россия», чтобы как можно больше людей могли познакомиться с его творчеством», - подчеркнула глава ведомства.

По ее словам, ранее художник представил свои работы на форуме «Патриот — это Я». Марченко также принимал участие во множестве выставок в России и за рубежом. По мнению экспертов, некоторые работы художника перекликаются с картинами Левитана, Серова, Коровина.

По словам Марченко, проект нацелен на знакомство как можно большего числа людей с героями, благодаря которым жители могут продолжать работать, учиться.

Один из героев проекта — участник спецоперации по имени Денис. Он принимал участие в штурме Макеевки, боях под Артемовском, был ранен. Другой герой — инструктор проекта «Технологии выживания/Тактическая медицина» с позывным Жан.