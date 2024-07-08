Профессор Рысева пояснила преимущество советского шоколада над современным

По словам профессора кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета «Росбиотех» Ларисы Рысевой, многие жители нашей страны до сих пор еще помнят вкус советских плиток, и ностальгия по сладостям из Советского Союза неслучайна: тот шоколад на самом деле был безопаснее и вкуснее современного. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что в советское время фабрики весьма четко соблюдали ГОСТы на шоколад, учитывая все технологические процессы, тогда как в наше время ради экономии они были сокращены.

По мнению эксперта, при дроблении ключевого ингредиента шоколада — какао-бобов — сырье выделяет сильный запах, а при обжарке раздробленного продукта образуется множество химических веществ, часть котрых удаляется в результате равномерного распределения масла какао в шоколаде.

Она уточнила, что данный процесс требует много энергозатрат и использования дорогостоящего оборудования, что стало причиной его сокращения. Экономия сказывается на продукте: после обжарки, темперирования в шоколаде остаются химические вещества.