Проклятый рейс: пассажиры Air Cairo вторые сутки не могут покинуть Шереметьево

Злополучный рейс Air Cairo из Шереметьево в Хургаду снова перенесли — теперь на 13:35 18 октября. Пассажиры, застрявшие в терминале на вторые сутки, уже впору называют его проклятым: вылет срывается раз за разом, а долгожданное море все отдаляется. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Багаж людям наконец вернули, но вот гостиницу получили не все. Субсидию на питание, по словам пассажиров, не выдали никому — так что ждать вылета приходится на голодный желудок.

Хроника злоключений рейса SM788 тянется с 16 октября, когда вылет отложили из-за беспилотной опасности. Потом отправление сдвинули на 8:00 18 октября — уже из-за недомогания стюардессы. В итоге пассажиров высадили из самолета и отправили ночевать в терминал. Сколько еще продлится эта история — неизвестно.