Shot: прокуратура в Татарстане займется отцом, врубившим своей 12-летней дочери матерные песни группы «Рубль»

Как передает Shot, получивший широкий общественный резонанс инцидент произошел накануне в республике Татарстан, городе Стерлитамак. Там отец 12-летней Гузели ничего лучше не придумал, как во время совместной поездки в автомобиле включить трек сайд-проекта фронтмена Ленинграда Сергея Шнурова группы «Рубль».

И все бы ничего, только композиция рокеров буквально напичкана обилием матерной лексики. Также сообщается, что рядом с 12-летней девочкой ехала ее подруга. Уже известно, что Гузель не живет с отцом и он отпросил ее у матери на свой день рождения, а та уже захватила с собой подругу.

«И все бы осталось незамеченным, но девочка сняла видос, который потом увидела мама и обратилась в прокуратуру. По словам женщины, она боится, что тот может пагубно влиять на их старшего несовершеннолетнего сына, который после развода ушёл жить к папе», — приводится в публикации.

Теперь в произошедшем разбирается местная прокуратура, которой предстоит дать правовую оценку действиям родителя.