Пропалестинские активисты в Вашингтоне пошли на штурм Белого дома

Пропалестинские демонстранты в Вашингтоне безуспешно пытались снести установленное у Белого дома двухметровое ограждение, находящееся там сразу после того, как три года назад туда въехал нынешний президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

После того, как ограда не поддалась, активисты закидали находящихся рядом с Белым домом полицейских бутылками и игрушками. Также протестующие против обстрелов Газы облили полицию водой.

Сообщается, что перед этим демонстранты промаршировали по улицам Вашингтона, после чего сгруппировали возле Белого дома.

В настоящее время на место прибыли усиленные наряды правоохранителей. Манифестанты начали зажигать дымовые шашки. В небе над ними кружит полицейский вертолет.