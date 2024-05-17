Проведение торгов по продаже заложенного имущества на аукционе «ИНТЕРВАЛ-ПРО»

Организатор торгов (Продавец) — ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 17.05.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 28.05.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 30.05.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 46,8 кв. м., к/н: 50:15:0000000:14056, адрес: МО, г. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 3, кв. 34. П.156-М от 03.04.24. Собств.: Фролов М. И. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 838 948,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 32,7 кв. м., к/н: 50:50:0020108:215, адрес: МО, г. Железнодорожный. ул. Главная, д. 15 а, кв. 5. П.163-М от 03.04.24. Собств.: Лемесева И. В. Взыск.: ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2013-1. Цена: 2 120 616,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 37,6 кв. м., к/н: 50:15:0050401:1955, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Дубовая, д. 8, кв. 4. П.175-М от 12.04.24. Собств.: Дубровин А. С. Взыск.: Газпромбанк (АО), ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 2 002 400,00 р.

4.Кв-ра, общ. пл. 37,2 кв. м., к/н: 50:15:0000000:114989, адрес: МО, г. Балашиха, микрорайон 1 Мая, д. 29, кв. 214. П.179-М от 12.04.24. Собств.: Каравашкин А. А. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 829 600,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 49,7 кв. м., к/н: 50:15:0000000:136892, адрес:МО, г. Балашиха, ул. Калинина, д. 17/10, корп.2, кв. 425. П.188-М от 19.04.24. Собств.: Кайгермазова Л. Н. Взыск.: АО Тинькофф Банк. Цена: 6 240 491,20р.

6.Кв-ра, общ. пл. 51,3 кв. м., к/н: 50:16:0602003:7793, адрес: МО, Богородский г. о., г. Старая Купавна, ул. Октябрьская, д. 14А, кв. 588. П.193-М от 19.04.24. Собств.: Овсянникова Н. С. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 475 925,00р.

7.Кв-ра, общ. пл. 41,2 кв. м., к/н: 50:50:0020403:1223, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Троицкая, д. 1, кв. 23. П.202-М от 27.04.24. Собств.: Морозова О. С. Взыск.: ООО «НФИ». Цена: 4 652 000,00р.

8.Кв-ра, общ. пл. 73,7 кв. м., к/н: 50:05:0070504:2048, адрес: МО, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 7, корп. 3, кв .89. П.195-М от 27.04.24. Собств.: Фомасова С. М. Взыск.: ПАО Совкомбанк. Цена: 11 280 000,00р.

9.Кв-ра, общ. пл. 30 кв. м., к/н: 50:22:0010306:1968, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 358, кв. 17. П.205-М от 27.04.24. Собств.: Бужак Е. А. Взыск.: ООО «НФИ». Цена: 3 848 000,00р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 52,4 кв. м., к/н: 50:23:0000000:146161, адрес: МО, Раменский р-н, пос. РАОС, д. 13, кв. 21. П.153-М от 03.04.24. Собств.: Кучина М.В., Кучин П. В. Взыск.: ПАО Росбанк. Цена: 3 554 612,96р.

2.Кв-ра, общ. пл. 44,1 кв. м., к/н: 50:16:0000000:35550, адрес: МО, Богородский г. о., с. Стромынь, мкр. Ногинск-9, ул. Гагарина, д. 3, кв. 22. П.136-М от 26.03.24. Собств.: Кузнецова И. С. Взыск.: КПК «Столичная сберегательная компания». Цена: 1 796 050,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 86,0 кв. м., к/н: 50:21:0060403:4499, адрес: МО, Ленинский мун. р-н, сп. Молоковское, с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д. 10, кв. 213. П.150-М от 03.04.24. Собств.: Рачков А. А. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 6 919 000,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 56,3 кв. м., к/н: 50:21:0010228:2231, адрес: МО, г. Видное, просп. Ленинского Комсомола, д. 54, кв. 35. П.143-М от 28.03.24. Собств.: Яковлева В. В. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 4 996 640,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 59,0 кв. м., к/н: 50:15:0000000:45170, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 104, кв. 17. П.127-М от 26.03.24. Собств.: Пугина О. Е. Взыск.: АО Райффайзенбанк. Цена: 5 040 160,00р.

6.Кв-ра, общ. пл. 44,9 кв. м., к/н: 50:50:0040805:223, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 20а, кв. 11. П.128-М от 26.03.24. Собств.: Шушпанов А. А. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 3 488 400,00р.

7.Кв-ра, общ. пл. 43,7 кв. м., к/н: 50:15:0040701:1112, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Чистопольская, д. 26, кв. 108. П.129-М от 26.03.24. Собств.: Ромашов И. Н. Взыск.: ООО СФО Азимут. Цена: 2 946 440,00р.

8.Кв-ра, общ. пл. 47,3 кв. м., к/н: 50:15:0010204:2978, адрес: МО, Балашихинский р-н., г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 1, кв. 16. П.144-М от 28.03.24. Собств.: Матвеев Н. И. Взыск.: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 3 495 765,25р.

9.Кв-ра, общ. пл. 52.7 кв. м., к/н: 50:50:0020404:210, адрес: МО, г. Железнодорожный, мкр. Павлино, д. 36, кв. 32. П.140-М от 28.03.24. Собств.: Жучкова А. А. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 4 102 100,00р.

10.Кв-ра, общ. пл. 60,4 кв. м., к/н: 50:10:0010313:2246, адрес: МО, г. Химки, ул. Бабакина, д. 13, кв. 297. П.133-М от 26.03.24. Собств.: Пиксайкин М. М. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 6 657 200,00р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 17.05.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 28.05.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 30.05.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 42,3 кв. м., к/н: 50:15:0010809:1603, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 27, кв. 76. П.181-М от 19.04.24. Собств.: Устинова Н. В. Взыск.: ООО СФО Азимут. Цена: 5 884 800,00р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 54,9 кв. м., к/н: 50:42:0000000:49781, Адрес: МО, г. Долгопрудный, пр-кт Лихачевский, д. 76, корп. 1, кв. 242. П.118-М от 19.03.24. Собств.: Адм. г. Долгопрудного. Взыск.: Шаракин А. А. Цена: 9 083 537,75р.

2.Кв-ра, общ. пл. 43,5 кв. м., к/н: 50:45:0000000:28944, адрес: МО, г. Королев, ул. Ленина, д. 17, кв. 49. П.123-М от 19.03.24. Собств.: Малиновская Е. В. Взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 4 324 800,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7 993 911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.