Прожиточный минимум увеличится в Подмосковье

Прожиточный минимум на душу населения будет увеличен в регионе с первого января следующего года, передает областное Министерство соцразвития. Его размер будет составлять 18 296 рублей.

Показатель для трудоспособных граждан будет составлять 19 943 рубля, для граждан пенсионного возраста – 15 735 рублей, для несовершеннолетних – 17 747 рублей.

Как отметила глава ведомства Людмила Болатаева, с увеличением прожиточного минимума увеличатся и размеры выплат. Речь идет, к примеру, о едином пособии на детей, доплате к пенсии, выплатах по уходу за инвалидами.

Размер прожиточного минимума также используется в качестве критерия оценки нуждаемости при назначении гражданам различных видов социальной помощи.