Прозрачно и открыто: глава Каширы Николай Ханин встретился с представителями избирательных комиссий

В ближайшее время жителей городского округа Кашира ждут несколько избирательных кампаний. В сентябре пройдут выборы губернатора Московской области, весной 2024-го будет проходить голосование за президента России, а осенью 2024 года каширяне примут участие в выборах окружного Совета депутатов.

Сегодня в городском округе Кашира создано 46 участковых избирательных комиссий, в которые входит более 310 человек.

Как отметил Николай Ханин во время встречи с представителями избиркомов, они вносят колоссальный вклад в поддержку общественно-политической стабильности Подмосковья. В знак признательности он вручил им благодарственные письма.

«В сентябре состоится одно из самых значимых событий этого года – выборы губернатора Московской области. И именно от слаженной и добросовестной работы избирательных комиссий во многом зависит организованность выборов, их прозрачность и открытость», - подчеркнул глава.

Тем более, что в этом году в Подмосковье впервые применят систему электронного голосования.

Как заметила директор МБУК «БИДЦ» городского округа Кашира Марина Кулакова, избирательные комиссии уже готовятся.