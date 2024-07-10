Психиатр Рудов считает, что отказ от соцсетей и смартфона на неделю сильно изменит человека

Зависимость людей от смартфонов и прочих гаджетов уже достигла своего предела, и далеко не каждому удается справиться с сепарацией от ставших привычными техноспутников. Регулярное бессмысленное листание ленты не только рассеивает фокус внимания, а также и погружает нас в стрессовые состояния, депрессию и может довести до предела. Врач-психиатр Виктор Рудов пояснил, как меняется жизнь на примере недельного отказа от использования смартфонов. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, лучшим отдыхом для человека является время, проведенное на свежем воздухе, а также тишина и отсутствие любых внешних раздражителей, кроме пения птиц и шума леса либо прибоя. Погружение в настоящее хотя бы на ничтожные субботу и воскресенье дадут поразительный итог.

Медик добавил, что медитативные практики, йога и элементарная прогулка по парку в сотни раз лучше любых успокоительных препаратов, если все сделать правильно.

По его мнению, соцсети и смартфоны превращают людей в неудовлетворенных жизнью, потому что это виртуальная реальность, поскольку там люди не настоящие, а такие, какими они хотят быть. Таким образом, соцсети отвлекают нас от реальной жизни, они как бы заменили ее. На сегодняшний день следует остро ставить вопрос о пользовании соцсетями и смартфонами, которые дают зону комфорта, рушат дофаминовые цепочки и нарушают психическое здоровье людей.