Психиатр Рудов считает, что отказ от соцсетей и смартфона на неделю сильно изменит человека
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Зависимость людей от смартфонов и прочих гаджетов уже достигла своего предела, и далеко не каждому удается справиться с сепарацией от ставших привычными техноспутников. Регулярное бессмысленное листание ленты не только рассеивает фокус внимания, а также и погружает нас в стрессовые состояния, депрессию и может довести до предела. Врач-психиатр Виктор Рудов пояснил, как меняется жизнь на примере недельного отказа от использования смартфонов. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По его словам, лучшим отдыхом для человека является время, проведенное на свежем воздухе, а также тишина и отсутствие любых внешних раздражителей, кроме пения птиц и шума леса либо прибоя. Погружение в настоящее хотя бы на ничтожные субботу и воскресенье дадут поразительный итог.
Медик добавил, что медитативные практики, йога и элементарная прогулка по парку в сотни раз лучше любых успокоительных препаратов, если все сделать правильно.
По его мнению, соцсети и смартфоны превращают людей в неудовлетворенных жизнью, потому что это виртуальная реальность, поскольку там люди не настоящие, а такие, какими они хотят быть. Таким образом, соцсети отвлекают нас от реальной жизни, они как бы заменили ее. На сегодняшний день следует остро ставить вопрос о пользовании соцсетями и смартфонами, которые дают зону комфорта, рушат дофаминовые цепочки и нарушают психическое здоровье людей.