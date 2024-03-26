Психиатр Шуров перечислил причины важности соблюдения информационной гигиены во время потрясений в обществе

Теракт в «Крокус Сити Холле» потряс наше общество до основания. Кровавые кадры с места происшествия и ужасающие новости повергли в глубочайший шок практически каждого, кто их видел. Из-за этого многие люди впали в уныние и тревогу. По словам врача-психиатра Василия Шурова, для сохранения душевного равновесия и отсутствия паники и тревоги на фоне тяжелых общественных потрясений, людям очень важно соблюдать информационную гигиену. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что принятие человеком любых негативных новостей проходит через пять фаз, что является нормальным состоянием человеческой психики. Изначально это шок, когда человек не может смириться, потом гнев, когда кажется, что опять кто-то не досмотрел, спецслужбы не доработали. Впоследствии наступает стадия торга, то есть человек считает, что можно было что-то изменить, следом идет депрессия, а после нее – принятие.

По мнению медика, на фоне турбулентности в обществе и преобладания плохих новостей, подпитывающих тревогу, людям необходимо придерживаться информационной гигиены, тем не менее ее соблюдение зависит исключительно от воли самого человека.

Он отметил, что для фильтрования тяжелой информации стоит создать «бестелефонную среду», то есть использовать гаджет не более двух часов в день.