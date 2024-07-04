Психолог Дугенцова назвала способы ответа хамам на курортах

Многие люди любят путешествия по родной стране, потому что везде родной язык, никаких проблем с коммуникацией и расхожести менталитета быть не может. Тем не менее для многих путешественников поездка в востребованные российские регионы может обернуться настоящим испытанием. Туристы нередко сталкиваются с недоброжелательным отношением местных жителей, хамством и оскорблениями. Психолог Дарья Дугенцова пояснила, почему же так происходит и как необходимо вести себя в таких ситуациях. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, в случае хамства следует проговорить вслух свои эмоции и ощущения, поскольку это нередко застает неприятеля врасплох. Кроме того, нужно застать врасплох фразой «мне бы было это обидно, если бы вы были для меня важны».

Эксперт добавила, что идеальной тактикой будет игнорирование и полное отсутствие ответа, в таком случае человек останется без ответа и станет чувствовать себя глупо.

По ее мнению, необходимо помнить, что тот, кто хамит, старается унизить, поэтому не принимать близко к сердцу его слова станет отличным решением проблемы.