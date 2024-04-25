Психолог Дугенцова перечислила способы избавиться от «кредитной зависимости»

В последние годы банки в нашей стране начали массово выдавать кредиты, что оказало большое влияние на финансовое поведение граждан. Получение потребительских кредитов и кредитных карт сделало жителей нашей страны зависимыми от быстрого доступа к деньгам. Тем не менее частое использование кредиток может привести к накоплению долгов, стрессу и неустойчивости в финансовом плане. Психолог Дарья Дугенцова назвала причины этого и дала советы по избавлению от кредитозависимости. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, ключевыми причинами являются дефицит дофамина в жизни человека, неумение радовать себя иными способами, кроме как деньгами, отсутствие финансовой грамотности и нахождение в детской позиции.

Психолог добавила, что также свою роль может играть еще и способ аутоагрессии, когда человек агрессивно настроен по отношению к самому себе, то есть его действия направлены на самоуничижение и саморазрушение.

По ее мнению, в качестве борьбы с подобной зависимостью прежде всего следует ее признать, после чего провести анализ ситуации и ответить себе на вопрос, как можно действовать иначе, потом стоит выстроить четкий план по возвращению долгов и выплате кредитов, строго запретить себе брать их.