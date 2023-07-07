Психолог Полина перечислила лучшие мелодии для будильника

По словам психолога Анжелики Полиной, для будильника стоит выбирать мелодичные композиции, вроде произведений Петра Чайковского и Эдварда Грига. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она пояснила, что для пробуждения также используют современные песни многих стилей и направлений.

Специалист добавила, что выбор мелодии будильника оказывает влияние на состояние в течение первых часов после сна. Согласно результатам исследований ученых, приятные сигналы способствуют естественному и постепенному пробуждению, дают бодрость, а резкие нарушают мозговую деятельность, которая отвечает за уровень сознания и эмоций, сна и бодрствования, приводят к утренней слабости и инерции сна.