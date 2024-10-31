Публикация от администрации Долгопрудного воссоединила подруг через 60 лет

Обстоятельства разлучили подруг на долгие десятилетия, но одна публикация в «Официальном Долгопрудном» помогла им снова связаться и продолжить историю дружбы.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный ]

Жительница Химок Егорова Ирина Григорьевна рассказала, что случайно наткнулась на новость про поздравление с 90-летием заслуженного учителя РФ Фаины Борисовны Барановой. Уже с первых строк случилось прозрение: вся публикация была посвящена подруге, с которой уже не было надежды восстановить связь, ведь прошло 60 лет.

«Прочитала, и аж слезы на глазах появились: да это же моя дорогая подруга Фаечка, Фая, с которой мы давным-давно в молодости жили в одном общежитии в Долгопрудном на улице Циолковского, а расстались в 1964 году и потерялись», — вспоминает Ирина Григорьевна.

Подруга тогда вышла замуж и уехала в Климовск, с тех пор контакты оборвались. Удобных способов связи не было, даже стационарный телефон был редкостью.

После новости в официальной группе администрации Долгопрудного Ирина Григорьевна обратилась в редакцию и попросила связать ее с Фаиной Борисовной. Там охотно пошли навстречу. Таким образом подруги наконец-то обрели друг друга снова. Женщины обменялись по телефону множеством новостей и даже вспомнили былые времена, вновь почувствовав себя моложе. В скором времени подруги намерены встретиться и создать уже новые воспоминания.