Пульмонолог из Подмосковья рассказала об отличиях микобактериоза от туберкулеза

Заведующая пульмонологическим отделением Пушкинской больницы имени профессора Розанова В. Н Наталья Епанчина рассказала, в чем заключаются отличия между микобактериозом и туберкулезом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Микобактериоз вызывают нетуберкулезные микобактерии. В числе самых частых симптомов — слабость, субфебрильная температура, кашель, одышка, боль в груди, снижение веса.

В отличие от туберкулеза, пациенты с этим заболеванием не опасны для окружающих. Однако людям со сниженным иммунитетом все же следует быть осторожными.

«Кстати, лечение данного заболевания требуется не всегда. При минимальных клинических проявлениях болезни терапия может навредить. Но если лечение необходимо, специалист назначает антибактериальную терапию, состоящую из нескольких препаратов», - рассказала врач.

Чтобы обезопасить себя от заболевания, рекомендуется вести здоровый образ жизни, регулярно проветривать помещения, проходить сезонную вакцинацию.