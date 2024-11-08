Пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Долгопрудном

В связи с большим количеством добровольцев, желающих отправиться в зону СВО, в Долгопрудном открыли пункт отбора граждан на военную службу.

Пункт начал функционировать по адресу: ул. Дирижабельная, д. 4. Временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Роман Истомин ознакомился с работой пункта отбора на военную службу по контракту.

«Мы создаем условия для выполнения важнейшей на сегодняшний день задачи — комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации. Здесь добровольцы могут быстро пройти профессиональное собеседование, получить ответы на все вопросы, рекомендации, проанализировать свои возможности и намерения. Все это быстро, удобно, максимально информативно», — отметил Роман Истомин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный ]

Ранее желающим заключить контракт для оформления необходимых документов приходилось отправляться в военкомат, расположенный в Химках. Процедура требует неоднократного появления добровольца, что вызывало у горожан определенные сложности. Теперь решать организационные вопросы можно оперативно в Долгопрудном. Обратиться в пункт отбора имеет право любой желающий, достигший совершеннолетнего возраста.

«Мы проводим первичную беседу с кандидатом на военную службу, осуществляем сбор и оформление документов, выдаем направления на прохождение медкомиссии. После сбора полного комплекта документов мы сопровождаем человека на встречу с представителями Министерства обороны России для подготовки личного дела военного и отправляем его на службу», — сообщил заместитель руководителя военно-учетного стола г.о. Долгопрудный Сергей Сорокин.

В пункте добровольцам предоставят детальную информацию о полагающихся льготах и различных выплатах. В частности, сумма единовременной выплаты при заключении контракта на данный момент составляет 2 млн 300 тыс. руб. Пункт работает с понедельника по пятницу. Время приема граждан: с 09.00 до 18.00. Получить консультацию также можно в телефонном режиме: 8-925-223-35-40, 8-903-163-11-06.

Кроме того, детальную информацию о службе по контракту предоставляют в администрации Долгопрудного (пл. Собина, 3, каб. 306). С 08.00 до 19.00 прием ведет заместитель главы г. о. Долгопрудный Александр Погребной. Выходные дни отсутствуют.

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