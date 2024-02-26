Пункты приема заявлений избирателей, проживающих в апартаментах, развернули в Подмосковье

Пункты приема заявлений избирателей, которые проживают в апартаментах, развернули на территории Подмосковья. Об этом рассказали в Московской областной избирательной комиссии.

Так, пункты приема заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения будут работать на территории жилых комплексов вплоть до 11 марта.

Один из таких пунктов заработал на территории ЖК «Спутник» в Красногорске. Ранее просьба от открытии пункта поступила от местной УК. В общей сложности в местных апартаментах проживают шесть тысяч избирателей. Работу пункта обеспечивает ТИК Красногорска. В воскресенье только за первые часы работы в пункт было подано порядка десяти заявлений.