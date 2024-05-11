Российские бойцы в настоящее время ведут бои уже в черте города Часов Яр, сообщил в беседе с РИА Новости глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Часов Яр был экстренно переброшен спецназ ГУР в надежде, что ему удастся отстоять город перед натиском российских войск.

«С оптимизмом смотрю на продвижение ВС РФ в направлении Часова Яра: наши бойцы выстраивают действия уже в черте города», — заявил Денис Пушилин.

Собеседник журналистов добавил, что, судя по последним вестям с передовой на указанном участке фронта, Часов Яр будет освобожден в самое ближайшее время.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее сообщалось, что ВСУ оставляют Торецк, Нью-Йорк и Южное в ДНР, убегая от смертельного «котла».