Пушилин: один погиб и трое пострадали при вечернем обстреле Горловки боевиками ВСУ

Российская Горловка в ДНР вновь подверглась вражескому обстрелу в четверг вечером, 4 июля. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава региона Денис Пушилин. С его слов, ВСУ за ракетных 18 атак выпустили по мирному городу порядка 43 снарядов.

Как проинформировал Пушилин, в ходе бомбежки один мирный житель погиб на месте от полученных ран. Еще трое человек получили травмы и были экстренно госпитализированы медиками.

«При атаке со стороны противника по Центрально-Городскому району Горловки погиб мужчина 1974 г.р., ранения средней степени тяжести получили женщины 1982 и 1958 г.р.» – написал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что украинские военные применили для удара по Горловке ствольную артиллерию калибром 155 мм с кассетными боеприпасами, а также ударный беспилотник. Были повреждены линия электропередач, газопровод и несколько жилых домов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.