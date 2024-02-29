Путин: мощность отечественных суперкомпьютеров нужно увеличить в десять раз
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Мощность отечественных суперкомпьютеров необходимо увеличить минимум в 10 раз к 2030 году. Такую задачу в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию поставил президент России Владимир Путин.
«Важным элементом цифровых платформ являются алгоритмы искусственного интеллекта. Здесь мы также должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. <…> нужно наращивать наши вычислительные ресурсы. Так, к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз. Это абсолютно реалистичная задача», — подчеркнул президент.
Путин также отметил, что в стране важно обеспечить развитие всей инфраструктуры экономики данных. В связи с этим он призвал членов правительства предложить меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также тех, кто занимается разработкой программного обеспечения.